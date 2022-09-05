放盤一年睇淡後市　蔚藍灣畔兩房戶累劈92萬易手｜單位直撃

二手市場表現疲弱，將軍澳蔚藍灣畔一伙低層兩房戶，同步放租及放售，惟放盤一年亦無人問津，終累減92萬或11%至以768萬元易手，由同區街坊接貨。

美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，是次成交為將軍澳蔚藍灣畔1座低層G室，實用面積488平方呎，屬兩房間隔，外望開揚景。單位業主因睇淡後市，決定止賺離場，去年7月開始叫價860萬元放盤，先後多次下調叫價，仍然無人問津。

↓↓蔚藍灣畔成交單位直撃↓↓

去年同類戶型成交價838萬

劉卓豪續指，直至上月，業主決定改變策略，改為同步放租、放售。8月份以850萬元放盤外，亦以月租1.6萬元放租。而8月下旬更再減價60萬至790萬元，即獲區內家庭客洽購。雙方議價後，單位再減22萬至768萬沽出，呎價約15,738元。

參考屋苑同類型單位成交，已追溯至2021年6月，為5座低層G室，面積與上址相若，成交價838萬元，即上述成交價較一年前平70萬或8%。

而上址原業主於2016年1月以546萬元買入上址，持貨約六年，現轉手帳面仍大幅獲利約222萬元，期內升值40%。

劉卓豪補充，蔚藍灣畔現有二手放盤約146個，其中面積488平方呎的兩房戶，現時入埸費由799萬元起；另面積654平方呎的三房套房，入場費由1,000萬元起。