KKplus母企主席斥3280萬買跑馬地街舖　相當於621隻「得得B」

今年5月份因為挨跌「天線得得B」風波而「爆紅」的玩具店KKplus，其母公司凱知樂（2122）主席李澄曜及其妻子新近斥資3,280萬元，買入跑馬地景光街一個地舖。

上述舖位為跑馬地景光街景祥大廈地下3號舖，面積約1,200平方呎，最新以3,280萬元沽出，成交呎價約2.73萬元。舖位新買家為一八設計有限公司（PAGE 18 STUDIO LIMITED），公司董事包括KKplus母企凱知樂主席、行政總裁兼執行董事李澄曜及其妻子鄧凱倫。

跑馬地景光街景祥大廈地下3號舖位，獲KKplus老闆以3280萬元購入。（網上圖片）

該舖位現由五金店以每月約7.1萬元租用，新買家料享租金回報約2.6厘。原業主1976年9月以45萬元買入，今年5月改由遺產執行人持有，是次易手帳面勁賺3,235萬元，升值近72倍。

「天線得得B」擺設遭男童挨跌 引社會熱議

今年5月份，旺角朗豪坊玩具店KKplus一個高1.8米、定價5.28萬元的「天線得得B」公仔擺設，被一名5歲男童挨跌，店方即場向家長索取逾3萬元賠償，引起全城熱議，亦令KKplus聲名大噪。事後KKplus母企凱知樂向涉事男童一家致歉，並全額退款。以該「天線得得B」定價5.28萬元計，是次李澄曜買入舖位成交價，已相等於621隻「天線得得B」公仔。

KKplus母企凱知樂早在2001年在內地創立，包攬中國LEGO樂高、BANDAI萬代等多達21個玩具品牌的代理。直至2016年，凱知樂才進軍本港市場，2017年在港交所主板上市，並在朗豪坊開設在港首間LEGO專門店，佔地超過4,000平方呎。至於凱知樂主席兼行政總裁李澄曜在成立凱知樂前，一直從事玩具製造，於業內有近三十年經驗。