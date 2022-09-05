MIAMI QUAY I 暫收近1000票　再加推65伙　折實售567萬起

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I 上周五開價後，於周末展開收票，截至今日（5日）晚上累收近1,000個認購登記。

該盤於晚上近8時上載價單2號，提供65伙，價單售價644.3萬至2,115.3萬元，價單呎價24,296至29,543元，扣除最高12%優惠後，折實售價約566.98萬至約1,861.46萬元，折實呎價21,380至25,998元。

首兩張價單共195伙 超額4.1倍

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，截至晚上7時，該盤已有超過1.2萬人到現場展銷廳參觀，網上VR展銷廳3.4萬人次參觀，累收近1,000票。 若以兩張價單共195伙計算，超額認購約4.1倍。

MIAMI QUAY I 展銷廳累積超過1.2萬人到場參觀。

料中秋長假期展開首輪銷售

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘表示，入票人士中，自住用家佔70至80%，其餘則為投資者。按地區劃分，九龍東佔最多，其次為港島區，買家對PARK PENINSULA及CBD2的地區發展前景看好。

楊偉銘又表示，在價單1號中，暫以一房及兩房單位最受歡迎，當中不乏區內工作的醫護人士及金融專業人士查詢。三房單位亦獲不少買家查詢，他指出，新一張價單2號涵蓋括面積716平方呎的三房一套連工作間及洗手間單位。項目預計於中秋長假期進行首輪銷售。

↓↓兩房連裝修示範單位↓↓