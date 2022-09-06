跑馬地黃泥涌道再有舊樓申強拍　估值5.22億

獲單一財團收購的跑馬地黃泥涌道55至65號三幢舊樓，新近再錄強拍申請個案，涉及黃泥涌道63至65號安美大廈，估值約5.22億元。若計及三幢舊樓的估值，合共涉及超過18億元。

上述黃泥涌道63至65號安美大廈強拍申請人為SUCCESS BRAVO LIMITED。該廈於1971年落成，現為一幢樓高13層的商住樓，地下為舖位，樓上為住宅，申請人持有該廈業權85.6%。該舊樓地盤面積約5,172平方呎，並擁有999年地契。若以地積比率9倍重建發展，可建樓面約46,548平方呎。

事實上，跑馬地黃泥涌道55至65號三幢舊樓已全數獲財團入紙申請強拍，如跑馬地黃泥涌道55至57號翠景樓，早前已申請強拍，估值約7.068億元，申請人為SONIC SUCCESS LIMITED，持有項目83.33%業權。

而黃泥涌道59及61號及雲地利道36及38號愉華大廈，申請人為PRECISE LUCKY LIMITED，持有該廈業權80.59%。項目估值約6.1124億元。據了解，上述三幢黃泥涌道舊樓物業，由同一財團一併收購，更有指收購財團以會德豐呼聲較高。