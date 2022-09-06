啟德MIAMI QUAY I 超額認購逾4倍　明公布銷售安排

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I 收票情況理想，暫收逾1,000個證購登記，以兩張價單共195伙計，超額認購逾4倍。

會德豐地產常務董事黃光耀今（6日）表示，項目最快明日公布首輪銷售安排，料在中秋節假期推售，首階段將集中推售分層單位。項目獲眾多準買家查詢，當中九龍區佔50%，港島區及新界區各佔一半。

黃光耀表示，項目最快明日（7日）公布MIAMI QUAY I 首輪銷售安排。

首兩張價單共195伙 折實均價22984元

他續指，項目先後推出兩張價單，合共提供195伙，當中約有11伙開放式、88伙一房、77伙兩房、19伙三房。兩批價單折實平均呎價為22,984元，扣除最高折扣優惠後，兩張價單折實售價由524.2萬至1,861.5萬元，折實折價為20,339元至25,999元。上述兩批價單折實總值18.15億元。

PARK PENINSULA「頭炮」項目

早前，九大發展商早前聯手將啟德跑道區命名為PARK PENINSULA，MIAMI QUAY I 為PARK PENINSULA 的「頭炮」項目。 位於啟德承豐道23號的MIAMI QUAY，分兩期發展，合共1,219伙，兩期均已獲批預售，預計落成日期同為2023年8月。

其中，MIAMI QUAY I 由3座住宅大樓組成，合共提供648伙。主打一至兩房單位，當中一房戶佔27% ，兩房戶佔54%。當中，標準單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由250至716平方呎不等。另設一伙天際四房兩套特色單位，實用面積約1,335平方呎。

↓↓兩房連裝修示範單位↓↓