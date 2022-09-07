市建局觀塘裕民坊重建項目收24份意向　新地、恒地、長實有份

今（7日）中午12時截收發展意向書的觀塘市中心第四及第五發展區商業項目，即裕民坊所在位置，市建局公布項目共接獲24份意向書。該局設立的遴選小組將會按照訂定的入圍準則，就發展商及財團的項目發展經驗和財政能力，從收到的意向書中篩選符合資格的發展商及財團，並將根據董事會已批准的主要招標條款，邀請入圍的發展商及財團就項目提交合作發展標書。

就今早現場所見，到場遞交意向書的財團包括華懋、遠東（0035）、鷹君（0041）、中國海外（0688）等。

此外，新地（0016）副董事總經理雷霆表示，已就項目遞交意向書。會德豐地產常務董事黃光耀亦確認遞交項目意向書。至於恒地（0012）、長實（1113）、信置（0083）分別回覆《香港01》表示，已就該項目遞交意向書。

歷時逾二十年時間的觀塘市中心項目，為市建局歷來規模最大的單一重建項目，以五個區域進行分階段發展，上述為最後一個發展區域，前身為裕民坊部分，地盤面積為275,505平方呎。項目完成後，預計總樓面面積上限為2,165,932平方呎。

地皮估值151億至259億

項目是次引入「浮動規劃參數」，即容許發展商彈性分配商業、辦公室、酒店設施樓面面積，當中，酒店樓面縮減到0至約34.44萬平方呎，意味中標發展商日後可放棄興建酒店；至於商場樓面不少於約70萬平方呎，並需設於項目的低層樓層。

有市場人士預計，項目最高估值達到259億元、每呎樓面地價12,000元。至於最低預算為每呎樓面地價約7,000元，估值約151億元。