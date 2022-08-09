觀塘裕民坊商業項目明起招意向　下月7日截收　估值逾180億

市建局公布，明天（10日）就觀塘市中心第4和第5發展區商業項目，邀請有興趣參與的發展商及財團提交合作發展意向書，截收意向書日期為9月7日中午。有測量師預計，項目每呎樓面地價約8,500元，估值高達184億元。

觀塘市中心項目是市建局歷來規模最大的單一重建項目，以五個區域進行分階段發展，上述為最後一個發展區域，前身為裕民坊部分，地盤面積為275,505平方呎。項目完成後，預計總樓面面積上限為2,165,932平方呎。

今年初有市場人士預計，項目每呎樓面地價介乎8,000元至12,000元，即估值介乎約173億至259億元。

若城規會批准「浮動參數」將推出招標

市建局表示，項目將興建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群，不但增加觀塘核心地段的民生和經濟活力，亦為市中心營造社區節點和連接周邊的門戶，作為九龍東新地標。項目將提供政府、機構或社區設施樓面,以及大型休憩空間供市民享用，改善地區整體環境。

為應對持續的疫情及最新的市況，市建局在上述項目標書試行「浮動規劃參數安排」。即容許成功取得項目的發展商及財團，在總樓面面積保持不變的前提下，靈活調撥在指定範圍內商業樓面面積作辦公、酒店和其他商業用途。

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張翹楚：東九龍商廈空置率15%冠絕全港

當中商業樓面面積不可少於699,660平方呎，並設於項目的低層樓層，以保持項目位處觀塘區策略性位置的「市中心」特色。市建局又表示，「浮動規劃參數安排」的規劃許可申請已於7月呈交城規會審批。若規劃許可申請最終獲得城規會批准，市建局將項目推出招標。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，目前東九龍的商廈空置率為全港最高，高達14％至15%，相信市建局或預計項目有機會流標才推出「浮動規劃參數安排」，而未來各區仍有大量新增商業樓面有待推出，他認為入標財團需要多加考慮。他又預計，項目每呎樓面地價約8,500元，估值高達184億元。

華坊料市場反應趨保守

至於華坊諮詢評估公司高級董事梁沛泓則表示，雖然昨日政府宣布調整入境隔離政策，情況令人鼓舞，但商業地產仍未見有起色，預計大型商業項目短期內推出招標，市場反應趨保守。梁沛然又指，由於局方仍未披露項目的分帳安排和其他條款，暫時料每呎樓面地價介乎10,500至12,000元。即估值227億至259億元。