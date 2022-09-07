旺角登打士街地舖2010萬沽　舖價3年離奇升七成　專家咁解釋

近兩年受疫情拖累，核心區零售舖位租、售價格普遍大跌，不過，個別舖位卻逆市大升。近日旺角登打士街一個地舖以2,010萬元沽出，較三年前買入價帳面升值超過「八球」，升幅高達67%。有資深投資者估計，舖位三年前的買賣不排除是內部轉讓，估計非大幅升值個案。

上述舖位為旺角登打士街89號翠園大樓1期地下單號舖及閣樓，面積約700平方呎，閣樓面積約400平方呎，舖位面向窩打老道，在8月底以2,010萬元賣出。舖位現由日本餐廳以每月約4.5萬元租用，租約期至2025年1月，新買家料享租金回報約2.6厘。

資料顯示，原業主於2019年6月以1,200萬元買入上述舖位，持貨至今三年，帳面升值810萬元，升幅約67.5%。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，上述舖位在2019年時的買入價過低，不排除為內部轉讓個案，他指，因過去三年整體市況欠佳，普遍舖位難以錄得大幅升值，上述旺角登打士街三年前的買入價明顯低於當時水平。他又認為，舖位位置較為吊腳，周邊人流較急、不會停留，附近一帶亦有大量舖位正在放盤，而是次最新成交價2,010萬元僅屬市價，並非表面上看來的大幅升值個案。