疫市擴充｜內地運動品牌李寧進駐廣東道　200萬租新港中心複式舖

連鎖金行周生生在今年6月份撤出尖沙咀廣東道，其租用的逾7,000呎複式巨舖，在交吉兩個月後，已獲內地體育服裝品牌李寧（2331）進駐，市傳每月租金約200萬元，較舊租金大幅回落逾七成。是次租務料為今年全港月租最大額的租賃個案。

據了解，上述舖位為廣東道新港中心地下G38F號舖連1樓，地舖面積約5,300平方呎，一樓面積約2,500平方呎，面向廣東道，市傳最新已獲李寧租用，每月租金高達約200萬元。目前舖位已經圍板進行裝修工程，圍板亦已印上李寧的品牌標誌。

去年配股集資作業務擴充

李寧為體育品牌，在1990年由體操王子李寧創立，目前在香港上市，市值超過1,700億元，該品牌在去年10月曾配股集資最多逾78億元，作業務擴充。該集團目前為中國國家隊多個運動項目提供贊助，包括跳水隊、射擊隊、桌球隊及羽毛球隊。

周生生營業十七載 高峰期月租七球

上述複式巨舖原租戶為連鎖金行周生生，該店早於2005年開始承租上述舖位，最初僅承租地舖部分，月租約60萬元，及後擴充至一樓，成為複式巨舖，租金也大幅度上升。直至最近一份租約，市傳周生生月租仍高達700萬元。不過周生生的租約期至今年7月底，該舖位在6月份已經交吉進行清拆工程。