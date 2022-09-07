安達臣道冧天秤｜房協1400伙居屋地盤　原定2025年入伙

觀塘安達臣道地盤今日（7日）發生嚴重工業意外，一個地盤天秤突然倒塌，擊中多個貨櫃辦公室，至少導致2死6傷。據了解，涉事為房協旗下的資助房屋項目，涉及約1,400個單位，預計2025年落成入伙。

涉及為安達臣道R2-2號地盤，屬房協資助出售房屋項目，位於石礦場新區西面最出的位置，地勢較高。此項目2020年時已補地價19.7億元，每呎補地價約2,626元，將興建兩座21層高、及3座15層高的住宅大樓，涉及約1,403伙，另連一座兩層高幼稚園，預計2024/25年度落成入伙。

政府早年先後將安達臣道前石礦場的7幅私樓用地，轉為興建公營房屋，並由房協及房委會各自負責部分項目。房協獲得其中3幅用地，涉及2,800伙，除是次涉事的R2-2地盤外，還有R2-3號及R2-4號地盤，當中以R2-2地盤屬規模最大。

除了公營房屋外，安達臣道現有兩個已批出的私人住宅項目，包括由長實（1113）2020年斥約49.5億元投得的私人混合首置上車盤項目，以及華懋集團旗下、曾開售的新盤安峯。

今年8月份，安達臣道首幅商業地亦獲批出，由領展（0823）以7.66億元奪得，每呎樓面地價約5,501元，合符市場預期，領展表示擬建社區商業設施，包括零售設施、鮮活街市及停車場。