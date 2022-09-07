「米奇則」壹號九龍山頂三房單位　事隔七年再錄取消交易

卓能集團（00131）旗下荃灣壹號九龍山頂，今日（7日）新增一宗取消交易個案， 涉及單位為7樓B室，實用面積973平方呎，屬三房連儲物室間隔。單位早於2015年2月簽正式買賣合約，以約1,099.5萬元售出，呎價約11,300元。買家採用180天付款計劃，即理應須於2015年8月付清樓價。惟事隔七年，成交紀錄冊最新以「手寫形式」顯示，上述單位於今年9月2日列為終止交易。

2020年曾指2期未獲批滿意紙

事實上，屋苑2020年曾錄兩宗取消交易個案，當時，卓能集團副主席兼執行董事趙式芝回覆傳媒時指，樓盤1期早年已獲批入伙紙，2期別墅及會所亦已完工，但一直未獲批滿意紙，故估計相關撻訂買家或有意賣樓，但礙於物業未有樓契而寧願撻訂。她當時亦指，集團按一手條例要求，沒收樓價5%，其餘95%樓價及利息將會退還。

壹號九龍山頂位於油柑頭寶豐台8號，分兩期發展，第1期提供49個單位，第2期則設5座獨立別墅。由於1期大廈結構以5個大小不一的圓柱體組成，單位開則尤如「米奇老鼠」，故有「米奇則」之稱，亦為香港「奇則」的代表之一。

資料顯示，項目自2007年中旬申請預售，但因斬樹及賠償等問題，擾攘多年，直至2015年才正式推售，累積售出15伙。連惟同上述個案，合共已有5伙已終止買賣合約。而物業於2016年12月起暫停銷售。