家居裝修｜80後單身貴族上車　斥逾33萬打造曉峰園812呎風水屋

從事銀行業的80後單身貴族，與兩隻愛犬同住於青衣曉峰園一個面積812平方呎的三房單位，空間甚寬敞。由於戶主篤信風水，由最初期搵樓已聘用風水師，至後期買樓、驗樓及裝修布局等均有風水師參與其中。最終戶主斥約33.4萬元進行全屋裝修，家中所選用的物料，顏色及紋路均配合到風水格局。



【裝修前】

是次單位的設計過程中，所揀選的磚塊顏色、紋路，甚至牆身顏色均有風水的限制。在風水布局上，廁所及特色牆身都涉及桃花位，故揀選磚材時，不可選擇有裂紋的磚，雲石磚亦不容有一條裂紋。但由於戶主喜愛磚牆身，故客廳中央的電視牆身便選用了三大塊磚，紋路為碎花紋。

另風水師根據戶主的五行，多加了金元素，認為有利戶主，故屋內不少擺設都採金屬用料，同時營造華麗風格。

【裝修後】

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由於戶主喜歡與朋友共聚，品酒談天，故廳堂位置加添了Bar枱及高櫈，營造酒吧角落，Bar枱下方髹上鮮藍色，既為廳區添色彩又能防污。單位另一特色是走廊的天花，圖案為藍天白雲，不過熄燈後，會變成夜光星星，此構思亦是按照風水格局設計。另外，廚房門改為玻璃趟門，除可增加空間感，亦可讓兩隻愛犬透過玻璃門望到戶主。

而全屋戶主最喜歡的地方之一，是客廳窗台位，因為窗台寬闊，加上長坐墊後，變成寬敞舒適的休息區，坐在窗台上可遠眺山景及泳池景，加上一些盆景植物擺設，可謂「有山又有水」。