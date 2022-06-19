家居裝修｜一家四口終上車　擲40萬改造荔灣花園400呎安樂窩

疫情持續兩年多，有70後夫婦見去年疫情下，樓價有少許回落，趁機買樓置業，購入荔板角荔灣花園一伙435平方呎的單位，作為一家四口的安樂窩。由於一家四口之前一直與老人家同住，是次首是搬出，加上單位本身內櫳偏殘舊，故斥約40萬元進行全屋裝修，設計以簡潔，舒適為首要。

【裝修前】

是次單位沒有間隔改動，內櫳以木色配白色為主，清新簡潔。客廳的電視組合櫃，以流線圓弧設計延伸至玄關，視覺上更加柔和，減輕壓迫感。據知，戶主在訂造電視櫃時刻意將深度改短，讓電視位與沙發位之間可騰出更多活動空間，讓兩名兒子打機或玩樂。

由於單位樓底高，故保留了上手業主大廳原有的假天花及凹入式燈槽。

主人房方面，由於房間開則比較細，又需要引入收納空間，為避免壓迫感，衣櫃選用玻璃趟門，一來慳位，二來增加透視感。而設於客廳旁邊的浴室，選用長虹玻璃門，光線穿透玻璃，令大廳整體更光猛。男戶主重視浴室，故選用圓鏡加文化石磁磚，令設計不用過於單調。

【裝修後】

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另外，女戶主原意在兒子房間設置「L形」上下碌架床，各有書枱，可惜空間有限，最後碌架床的樓梯位亦加入收納櫃。

據好師傅提供資料，是次全屋裝修花約五個月時間，涉及裝修費用約40萬元，由於全屋新造廚房地櫃、吊櫃、地櫃、浴室地櫃、鏡櫃、主人房地台櫃連油壓床板、高身衣櫃等，故費用以包括木工工程佔較多。

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