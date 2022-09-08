中銀調整P按低於H按利率　莊錦輝：屬創先河　P按使用率勢增加

中銀香港（2388）將拆息按揭（H按）封頂息上調0.25厘，同時把最優惠利率按揭（P按）上調0.1厘、至最新實際按息2.6厘。據知，是次調整只適用於二手樓按揭，一手樓按息維持不變。

一手樓無加「封頂息」

據了解，中銀香港由9月15日起，將上調二手樓新造按揭利率，其中，H按的封頂息率將由原來P減2.5厘調高至P減2.25厘，即實際封頂息由2.5厘加至2.75厘。至於P按的按息由原來P減2.5厘上調至P減2.4厘，即實際按息由2.5厘加至2.6厘。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，過去多年來，H按封頂息率普遍都與P按利率相同，故H按較受市場人士歡迎。是次調整使H按封頂息率高於P按息率，推動按揭申請人選擇息率較低的P按，將增加P按使用率。他又認為，有關調整可讓業主有更多按揭計劃的選擇。

莊錦輝續指，以往市場選擇H按的業主超過九成，但中銀創先河，調整P按低於H按利率，相信未來其他銀行都會推出相關計劃，P按比例會有所增加。惟他提醒業主，若未來按息跌回封頂位以下，H按則會比P按較為著數，屆時銀行亦可因應要求幫客戶轉回H按。