吸引6組客排隊睇樓　好運中心靚裝一房累劈128萬沽出｜多相

二手市況疲弱，部分業主面對現實，大幅劈價賣樓。沙田好運中心一個一房單位，於今年初開始放盤，業主曾堅持600萬元以上才會沽貨，終錯過賣樓好時機，放盤約八個月累劈128萬或兩成至502萬元易手，期間一度吸引約6組客排隊睇樓。



曾堅持600萬以上才賣 錯過最好時機

美聯物業助理聯席董事陳國良表示，是次成交單位為沙田好運中心松林閣中層F室，實用面積334平方呎，屬一房間隔。單位業主於今年初以叫價630萬元放盤，曾獲買家以588萬元洽購，惟業主當時堅持600萬元以上才會考慮沽貨。

放盤約八個月，至近日業主留意到市況有變，決定減價100萬至530萬元放售，過去周末旋即吸引5至6組客到場排隊睇樓，單位最終再減價28萬至502萬元易手，呎價15,030元。換言之，八個月內累劈128萬元或20%。

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擁新淨裝修、外望開揚景

陳國良解釋，現時的二手市場屬一個「尋寶遊戲」， 只要市場出現個別減價盤，均會吸引不少睇樓客查詢及了解。再者，上述單位擁新淨裝修、外望開揚景觀，算是優質單位，連同大幅度減價，成功吸引不少準買家睇樓。

參考近期好運中心的二手成交呎價約在1.67萬元左右。若以同類型、面積334平方呎的單位比較，6月份曾錄得造價611萬元的成交，惟近月連錄兩宗成交的造價分別為508萬及565萬元，可見價位正逐步回落。

據悉，上址原業主於2013年以338萬元購入物業，持貨約九年，現帳面獲利164萬元離場，升值48％。