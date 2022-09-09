西九藝術廣場大樓重新招標　11月中截標　營運權增至47年

西九文化區管理局（管理局）宣布，以公開招標方式，邀請有興趣者投標參與藝術廣場大樓項目的發展和營運權。截標日期為11月14日下午5時。

該局表示，將透過「建造、營運及移交」（Build–operate–transfer、BOT）的採購方式，中標者會獲授予藝術廣場大樓項目為期約47年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。

藝術廣場大樓涉3幢商廈 總樓面近70萬呎

藝術廣場大樓項目由3幢商業大樓組成，總樓面面積合共約699,673平方呎，辦公室佔672,063平方呎，而零售、飲食、娛樂部分佔26,910平方呎。項目位處西九文化區的中心地帶藝術廣場。周邊設有多個世界級藝術文化設施，包括亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+、日前正式開幕的香港故宮文化博物館、興建中的演藝綜合劇場，以及面向維港、佔地11公頃的藝術公園。

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去年11月首度招標 今年7月份取消再優化

事實上，西九文化區管理局去年11月，就西九商業發展項目藝術廣場大樓項目進行招標，並在今年2月截標，接獲至少4份標書，入標財團包括新地（0016）、信置（0083）、華懋及領展（0823）。惟截標後，管理局在7月份卻公布取消項目招標程序，並將推出優化版本，將發展權和營運權由34年期大幅增加。