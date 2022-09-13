移民前一日賣樓　翠豐臺頂層戶吸5組客睇樓　低估價一成沽｜多相

市場再錄移民賣樓個案，荃灣翠豐臺頂層連天台戶業主，成功趕及在移民上機前一日沽出單位。業主採取低估價近一成策略吸客，成功在過去周日吸引多組買家上樓參觀，高峰期短短一小時內錄得5枱準買家輪流睇樓，最終單位以718萬沽出，原業主帳面勁賺逾四球離場。



平價放盤策略湊效 放盤4日即賣出

中原地產分行經理周毅麒表示，是次成交為翠豐臺3座頂層連天台特色戶，屬兩房間隔，實用面積424平方呎，連354平方呎天台，座向西北，可望開揚山景。原業主因移民而急需賣樓，單位原叫價730萬元，放盤四日，終獲家庭客以718萬元接貨。

↓↓翠豐臺成交單位直撃↓↓

周毅麒續指，新買家為家庭客，鍾情上述屋苑背靠大帽山，擁開揚山景，亦一直希望可入市頂層特色戶，惟市場極少同類放盤，故見上址放盤即場議價及入市。

一小時5組客輪流睇樓

據中銀網上銀行估價資料，上述單位估價為742萬元，而恒生估價則為797萬元，即最新成交價較估價低最多79萬元或10%、較市價有近一成折讓。代理指，過去周日假期，單位曾出現一小時內有5組準買家輪流睇樓的「墟冚」場面。

其中一組準買家更即時還價洽購，最終經過4小時議價，業主同意多減12萬至718萬沽出單位，呎價約16,934元。而原業主於2010年9月以315萬元買入上址，持貨十二年，現帳面獲利403萬元，單位期內升值近1.3倍。