移民賣樓　康怡花園兩房戶再穿700萬　近六年新低｜單位直撃

市場移民賣樓個案未見減少，鰂魚涌康怡花園一伙低層兩房戶，業主因早已移民離港，故授權親友代為沽貨。單位放盤逾一年，累減175萬至以685萬元易手，貼近銀行網上估價，惟成交價屬同類單位近六年新低。



利嘉閣地產分行聯席董事吳玉蘭表示，是次成交為鰂魚涌康怡花園D座低層6室，實用面積約509平方呎，屬兩房間隔，外望山景。 業主早有賣樓移民打算，去年7月以叫價860萬元放盤。 吳玉蘭續指，業主未等及沽貨已經離開香港，唯有授權親友代為沽貨，放盤逾一年，終累減約175萬元或25％，至近日獲區內上車客以685萬元承接，呎價約13,458元。

↓↓康怡花園成交單位直撃↓↓

持貨七年料實際平手離場

據網上銀行估價顯示，上述單位估價介乎686萬元至767萬元，即成交價仍貼近銀行估價範圍。據悉，原業主2015年以約644萬元購入上述單位，持貨約七年，現轉手帳面獲利約41萬元，期內升值約6%，但扣除其他雜費支出，料僅平手或微賺離場。

參考康怡花園上周才有兩房單位成交價跌穿700萬元大關，該B座中層6室，實用面積502平方呎，以695萬元易手，造價重返2016年水平，為近六年新低，惟相隔不足一周屋苑兩房造價再度下試新低。

吳玉蘭補充，屋苑9月錄約4宗二手成交，現時約有310個二手放盤，入場價約768萬元起。