8月私樓轉手獲利率失守九成　金融海嘯後最駭人　155名業主損手

利淡因素充斥樓市，二手私樓轉手獲利比率近月出現急降。綜合土地註冊處資料，8月份全港1,683宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,504宗，佔比89.4%，較7月顯著回落2.9個百分點，為2010年1月以來逾十二年半新低，並為期內首度跌穿九成的水平。

今年以來，獲利比率已較去年底的96.2%累跌6.8個百分點，為自2008年金融海嘯後，十四年來按年跌幅最驚人的一年。

按物業區域劃分，新界區表現仍最佳，以91.2%之數蟬聯獲利成功比率最高的分區，惟按月跌3個百分點；其次為港島區，報84.9%，按月大跌6.1個百分點；至於九龍區最落後，僅錄得88.3%，按月跌1個百分點。

每宗私樓轉手平均賺幅僅56%

按物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中價樓組別之獲利比率最高，錄得92.2%，惟按月跌2.3個百分點，涉及宗數285宗；此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率則達91.4%，按月跌4.1個百分點，較整體大市表現略佳。

另數據顯示，8月份每宗私樓轉手個案平均賺幅只有56%，按月跌2.3個百分點，連跌三個月，創2012年8月以來的十年新低。8月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私樓買賣比例為39.4%，按月持平無升跌，共錄663宗。

賣樓蝕錢佔比9.2% 逾十二年半新高

至於帳面錄得虧損者增至155宗，即平均每日5個業主要蝕錢賣樓，佔比按月升至9.2%，為逾十二年半以來的按月新高；而平手的個案則有24宗，佔比亦增至1.4%。

此外，環顧上月10個獲利登記最多的屋苑，當中達百分百獲利者由7月的6個，大減至8月只有兩個，而每宗平均賺幅則介乎最少的22.5%至最多的121.1%不等。當中，嘉湖山莊成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達逾1.21倍。

陳海潮預計，9月份私樓轉手獲利比率有機會持續下試88%水平。

陳海潮指，近期加息之聲響徹雲霄，疫情反覆回升，加上早前新盤以貼市價、甚至低市價開售，導致樓價持續走下坡。目前最新情況未見改善，加上美國聯儲局很大機會於下周再次大幅加息，故有部分業主選擇先行止蝕沽貨離場，亦有業主寧願減價、賺少一點。

故他預期，9月份私樓轉手獲利比率有機會持續下試88%的水平；至於平均賺幅亦料再收窄至53%，持續徘徊在2012年8月以來的十年低位。