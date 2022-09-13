新都城兩房戶減6%至620萬沽　4年實蝕逾90萬｜單位直撃

二手市場交投疲弱，部分業主願意減價求售，或不惜以低銀行估價沽出單位。

美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳新都城2期8座中層C室，實用面積363平方呎，屬兩房間隔，今年7月叫價660萬元放盤， 及後調減40萬或6%至620萬元易手，呎價約17,080元。

據悉，原業主於2018年5月以675萬元買入，持貨四年，是次轉手帳面蝕讓55萬元，期內跌價8%；如計及當時入市繳稅約25.3萬元，及買賣兩次的佣金共約12.9萬元，料實蝕約93萬元離場。

↓↓新都城成交單位直撃↓↓

新港城低銀行估價一成沽

另外，馬鞍山新港城亦錄蝕讓，涉及為P座高層04室，實用面積361平方呎，屬兩房間隔，成交價600萬元，實用面積呎價16,620元。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為664萬元，恒生估價則為619萬元，新成交價較估價低最多9%。

據悉，原業主於2018年5月以628萬購入上址，持貨四年，是次轉手帳面蝕讓28萬元，單位期內跌價4%。如計及當時入市繳稅約20.8萬元，及買賣兩次的佣金共約12.2萬元，料實蝕約61萬元離場。