投資者SSD鬆綁1450萬沽LP6　三年帳蝕88萬　低估價15%｜多圖

二手交投疲弱，有部分業主不惜蝕讓沽貨，亦要趁SSD鬆綁即沽。日出康城LP6有業主趁三年額外印花稅（SSD）期限鬆綁，便以1,450萬元沽出單位，帳面蝕讓約88萬元，同時低估價近15%。

利嘉閣地產市務經理趙洛民表示，是次成交為將軍澳日出康城LP6 2座高層A室，實用面積約867平方呎，屬三房套連工人套間隔，外望海景，單位新以約1,450萬元易手，呎價約16,724元。

趙洛民續指，新買家為外區首置客，因鍾情上述屋苑樓齡細，可望海景；加上亦睇好明年跨灣大橋通車，故購入單位。不過，由於上址仍有租客居住，買家並沒有參觀單位，最終，與業主洽商約三星期後成功入市。

↓↓日出康城LP6成交單位直撃↓↓

銀行估價1700萬 成交價低近15%

據現時上述單位的銀行估價約1,700萬元，即單位成交價較估價低14.7%。對上一宗上述同類型高層A室，實用面積約867平方呎，於2021年4月以1,766萬元沽出，相比下是次新成交單位賣平約17.8%。

據悉，原業主於2019年以約1,538萬元一手買入單位，持貨約三年，現轉手帳面虧損約88萬元。惟單位一直用作投資收租，相信租金可抵銷部分蝕幅。趙洛民補充， 現時LP6約有56個同類型單位放盤，入場費約1,588萬元起。