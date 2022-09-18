8月商舖買賣錄117宗　暫為今年單月新高

勞工市場改善為消費力帶來支持，加上新一輪消費券派發，刺激商舖市場月內表現突出，8月份商舖買賣成交宗數錄得約117宗，暫為今年單月新高。

根據中原（工商舖）統計，8月份工商舖市場共錄得約342宗買賣成交，對比上月約337宗成交輕微上升，惟較去年同期表現有所轉弱，按年減少約37%。至於金額方面，8月共錄得約58.63億元，按月回升約22%，對比去年同期則遞減約37%。

在工商舖三範疇中，商舖表現最為突出，買賣宗數錄得約117宗，暫成今年單月新高。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，民生商舖因回報穩健，疫市下較受投資者追捧。

此外，市場轉投防守性較強的工廈市場，既可作長線收租，日後也有重建收購的價值。8月份工廈買賣錄得約199宗，與7月約193宗數字相若；金額則因月內錄得兩宗大手交易而有所上升，金額約24.47億元，較7月約15.91億元倍增約53%。

8月份工廈成交多集中葵荃區，不少外資基金積極入市。

同時，8月份工廈成交多集中在葵荃區，當區近年快速轉型，不少新式工商廈及數據中心落戶該區，吸引外資基金積極入市。如葵涌健康街15至23號泉基工業大廈逾七成業權，市傳獲外資基金以約3.8億元承接。而由鄧氏家族持有的葵涌永基路26至30號永昇工業大廈逾90%業權，市傳以約4.33億元獲基金公司承接。

潘氏認為，本港11月即將舉行國際七人欖球賽、金融投資峰會等活動，入境檢疫日數或有機會再縮短，市場憧憬政府將會再度放寬入境檢疫安排，有利本港經濟前景發展。

而個別具前膽性的業主，包括資深投資者、發展商、大型集團及老牌家族等趁勢將旗下物業放售。隨港府亦正積極與內地商討「逆隔離」方案，加上第二十次全國代表大會擬定於10月召開，他預料，屆時會就國家經濟及民生發展作出全面規劃和部署，相信將會有更多利好消息推出市場，刺激工商舖交投。