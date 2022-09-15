羅守輝2.9億沽中環蚊型商廈　廿年升值8倍　彤叔外孫杜家駒接貨

老牌家族裕泰興「太子爺」羅守輝旗下公司，新近以約2.9億元沽出中環聯盛大廈全幢商廈，成交呎價約2.7萬元，較二十年前的買入價，帳面升值超過8倍。市傳新買家為新世界（0017）創辦人鄭裕彤的外孫杜家駒。

是次易手的中環聯盛大廈全幢商廈，位於皇后大道中118及120號、中環半山扶手電梯旁邊，屬「蚊型」商廈，地盤面積僅1,261平方呎，樓高11層，總樓面約1.07萬平方呎。目前為銀座式商廈，租戶包括健康食品零售商、西式食肆及財務公司等，每月租金收入約70萬元，料新買家可享約2.9厘回報。

資料顯示，該商廈原業主為INGLORY LIMITED，公司董事包括裕泰興「太子爺」羅守輝及其妻子梁婉玲等。大廈早於2022年9月份以3,038萬元買入，即羅守輝持貨逾二十年，帳面勁賺約2.6億元，物業升值約8.5倍。

杜家駒去年逾4億買荷李活道迷你商廈

至於是次商廈的新買家，市傳為新世界創辦人鄭裕彤的外孫杜家駒，杜家駒亦為新創建（0659）非執行董事、北京市政協常務委員。近年他亦有入市中區迷你商廈，如2021年6月份以4.32億元買入中環荷李活道35至37號C Wisdom Centre全幢商廈，呎價約1.8萬元。該幢商廈由本地低調老牌投資家族章氏家族持有，其中一名主事人為一名「百歲人瑞」。