信置九龍灣甲廈三層叫價15億　安康寧藥業放售半世紀商廈

再大型發展商及本地老牌家族放售旗下大額物業。由信置（0083）持有的東九龍甲廈國際交易中心頂層三相連全層樓面，新近委託代理放售，總意向價近15億元。至於老牌家族安康寧藥業亦放售自用超過半世紀、位於太子彌敦道的商廈大廈，市值約2.8億元。



中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事黃美欣表示，九龍灣宏照道33號國際交易中心29至31樓推出放售，每層面積約27,457平方呎，合共約82,371平方呎，意向呎價約18,000元計算，每層意向價約4.94億元，涉及總金額約14.82億元。

物業位處頂層，享城市景及啟德郵輪碼頭海景，早前獲知名體育品牌NIKE承租作總部。物業現時交吉，同時以每平方呎約33元招租，即意向月租約271萬元。

三層樓面同步招租 意向呎租33元

國際交易中心所在地皮，在2005年由信置以18.2億元投得，並由該集團發展，於2008年落成。及後在2012年起出售多層樓面，目前持有該廈樓面的業主包括恒生銀行、中建企業許氏家族成員、鷹君集團非執行董事羅鷹瑞太太羅林文端等。

安康寧藥業自用半世紀 首次放售

此外，老牌家族安康寧藥業放售自用半世紀、位於太子彌敦道的商廈大廈，市值約2.8億元。以目前總樓面計，市值呎價約1.58萬元。

物業為太子彌敦道792號安康寧商業大廈，鄰近港鐵太子站，步程僅約2分鐘。該廈於1982年落成，地盤面積約為1,612平方呎，現為一幢樓高14層的商廈，地庫商舖及地下為商舖用途，共約3,120平方呎，樓上為寫字樓用途，面積共約15,000平方呎。

仲量聯行資本市場部資深董事黃國華表示，近年市場放售的彌敦道全幢商業大廈寥寥可數。物業業主為安康寧藥業家族，持貨自用逾半世紀，是次首次在市場上放售。