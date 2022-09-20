黃竹坑晉環再賣160伙　折實售886萬起　售樓處首日場面冷清

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，去年首度推售時，戶戶樓價逾千萬元仍被搶購，首兩輪銷售均告即日沽清。事隔一年，項目將屆現樓，發展商安排今日（20日）下午3時、以先到先得形式再賣139伙價單單位，折實平均呎價35,804元，折實最平售886萬元起，屬於開放式戶型。



【19：00】首日未有單位獲認購

【17：30】開售約兩小時多，暫未聞有單位獲承接

【15：11】零星準買家及代理抵達電梯大堂

【14：45】售樓處地下大堂未見人流

項目售樓處設於黃竹坑One Island South 7樓，下午3時開售，就記者現場所見，下午2時45分大廈的地下大堂未見人流，與去年首開售時的墟冚場面相比，大相逕庭。而有別一般新盤銷售做法，昨日發展商回覆傳媒查詢指，今日不會安排傳媒就晉環售樓情況作出採訪。

↓↓晉環售樓處現場↓↓

晉環合共提供800伙，提供開放式至四房戶型，面積由290至2,083平方呎。項目於去年5月首度開售，至今累沽出約624伙，佔項目單位總數800伙約78%，套現逾136億元。

294呎開放式折實售886萬起

今日發售的139伙價單單位，折實平均呎價為35,804元，連招標21個單位，合六160伙，實用面積由290至1,302平方呎，包括62伙開放式單位，37伙一房單位、21伙兩房單位、一伙三房單位，以及39伙四房單位。

入場單位屬開放式間隔，為2B座6樓D室，實用面積294平方呎，折實886萬元，折實呎價30,167元。值得留意是，今次發展商重推，除維持七成一按計劃、去年首開價時的18%折扣外，就開放式單位新增多3.7%的折扣，即涉樓價21.7%的折扣優惠。

↓↓晉環去年5月首輪開賣情況↓↓

去年開賣獲財金界、娛樂圈名人入市

晉環去年5月開賣時，首批160伙，折實平均呎價29,689元，戶戶逾千萬元，最平的一房單位折實售價由1,146萬元起，而首兩輪銷售均告即日沽清。

當時吸引大批財金界及娛樂圈名人入市， 其中包括TOM集團前首席執行官王兟，以逾2,530萬元購入晉環一個三房單位，呎價約2.7萬元； 莊士機構（0367）大股東家族第二代莊家淦，及本地紡織大王羅定邦家族後人羅君兒，分別斥逾1,800萬及逾1,700萬元各購入兩房戶。而甄子丹妻子汪詩詩更支付高達樓價15%的「辣招稅」、以逾3,400萬元買入晉環兩伙。