黃竹坑站晉環下周二價單賣139伙　折實均價3.58萬　另招標21伙

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，將近現樓。發展商今日公布落實下周二 （20日）透過先到先得形式，推售139伙價單單位，折實平均呎價為35,804元，屬原價推出。當中入場單位屬開放式間隔，折實售價886萬元起，而同日亦會招標21伙單位。

上述價單形式銷售的139伙，當中包括日前公布第6號價單合共80個單位。戶型涵蓋開放式至四房單位，折實售價介乎886.9萬至5,097.7萬元，折實呎價為30,167至42,743元。 當中，最低呎價及售價單位為2B座6樓D室，實用面積294平方呎，屬開放式間隔，售價為1,132萬元，呎價38,524元，扣除最高折扣21.7%，折實886萬元，折實呎價30,167元。

下周二共發售160伙 主打開放式戶

路勁地產集團銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，下周二總共發售160伙，當中實用面積由290平方呎至1,302平方呎，包括62伙開放式單位約39%，37伙一房單位約23%、21伙兩房單位約13%、1伙三房單位為1%，以及39伙四房單位約24%。

晉環去年5月開售，項目至今累積售出約624伙，佔項目單位總數800伙約78%，套現逾136億元。