天寰九個月累劈488萬沽　年輕新婚客擲千萬上車｜多相

二啟德半新盤天寰一伙三房套房單位，九個月累減約488萬至以1,310萬元沽出，賣方持貨五年料實蝕約248萬元離場。

利嘉閣地產分行市務經理林晉豪表示，啟德天寰1座中層E室，實用面積約661平方呎，屬三房套房連儲物室間隔，座向東，外望開揚球場景及市景。業主一直居於單位， 至去年12月才遷出，並以約1,798萬元放盤。

林晉豪續指，業主因應市況多次下調叫價，並獲買家洽購，雙方議價後，最新以約1,310萬元成交，呎價約19,818元，累減約488萬元或27％。新買家為年輕新婚上車客， 因鍾情啟德屋苑樓齡新，單位間隔算實用，景觀開揚，故決定拍板入市。

↓↓天寰成交單位直撃↓↓

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持貨五年 實蝕約248萬元

據網上銀行就上址的估價，介乎1,580萬至1,642萬元，即最新成交價較估價低出17%至20%。

據悉，原業主2017年以約1,489.8萬元一手買入上址，持貨五年至今易手，帳面虧損約179.8萬元，單位期內貶值12%。如計及當時入市繳稅約55.8萬元，及賣出的佣金約13.1萬元，料實蝕約248.7萬元離場。

林晉豪補充，上述為屋苑9月首宗二手成交，現時有約22個同類型放盤，入場費約1,388萬元起。