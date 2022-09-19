太古城車位首度對外發售　大手客近200萬購13個電單車位

由太古地產（1972）持有的藍籌屋苑鰂魚涌太古城一籃子車位，新近推出發售逾百個私家車位及電單車位，其中私家車位售價介乎155萬至280萬元，而電單車位售價則劃一為15萬元。

值得留意，近兩年發展商拆售太古城的車位，買家對象一直只限於屋苑業主，不過最新一輪銷售，車位銷售對象已擴展至非屋苑業主，即「街外客」亦可買入。此外，據悉太古城地契有規限私家車位只可讓屋苑住戶使用，不過電單車位則沒有此限制。

私家車位限屋苑住戶使用 電單車位無限制

市場消息透露，太古城過去兩年已沽出超過1,400個車位，對比全屋苑車位總數約2,530個，佔比約55%，餘下逾千個車位將會陸續推出市場。

其中逾百個車位在今日（19日）正式發售，私家車位售價介乎155萬至280萬元，而相連車位售價為340萬至360萬元。據悉，截至今日下午6時許，私家車位已沽出約20個，當中約六成為「街外客」。

電單車位租金回報逾6.4厘

至於電單車位售價劃一為15萬元，最新推出的140個電單車位已全數沽出，其中，有屬於「街外客」的投資者斥資195萬元掃入13個電單車位。據了解，部分電單車位每月租金約800元至1,000元，若料租金回報可達6.4厘至8厘。

就電單車位會否有機會出現短炒情況，區內代理指，該批車位的成交期僅為一個月，相信不少買家傾向「FULL PAY」入市，未必出現短炒。代理又指，太古城地契有規限私家車位只可讓屋苑住戶使用，不過電單車位則沒有此限制。

近兩年累售逾1400個車位 佔比55%

市場消息又指，雖然發展商積極拆售車位，但未來仍會保留屋苑的第10期及11期停車場，以作長線收租。