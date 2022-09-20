港島工廈現天價泊車費　六小時收費3萬　夠買一部二手車

香港車位供應長期短缺，部分工廈的停車場為應付車流量，時租車位會設有停泊時限，若駕車人士超時停泊或有機會繳付高昂泊車費。據社交媒體群組，有網民張貼一份有關堅尼地城士美菲路工廈的停泊車輛守則，內文指首30分鐘泊車費用免費，不過若果超時停泊至5.5小時至6小時，泊車費將會大幅升至30,720元，足夠買入一部二手車。

據該份工廈停泊車輛守則，泊車費用以每半小時計算，列明最多只能停泊三小時，又指如超出三小時，大廈有權鎖車或拖車，所有產生費用需由司機或車主負責。

列明最多停泊三小時 超時有權鎖車或拖車

收費方面，首30分鐘泊車費用免費，隨後31至60分鐘內則為30元，不過由第61分鐘開始，每半小時的收費將會倍數上升，1.5小時內的收費為60元，而停泊上限三小時的收費則升480元。

為免長期霸佔 收費每半小時倍數上升

由於收費以每半小時倍數上升，三小時後泊車費將大大增加，停泊3.5小時及4小時，收費分別達960元及1,920元。假若停泊時間增至5.5小時及6小時，其收費更高達15,360元及30,720元，收費相當驚人。據了解，上述工廈鄰近港鐵堅尼地城站及小巴總站，周邊交通較為繁忙。而且連接工廈停車場出入口的士美菲路，來回行車線都屬單程，難以「泊街邊」，相信司機不可以透過泊街食「牛肉乾」（告票罰款320元），取代進入工廈泊車。

對於有工廈出現天價泊車費用，熟悉工廈市場的美聯工商部高級區域營業董事鄒永堅表示，收取高額泊車費的工廈，通常主要由於工廈提供的車位不多，而且車流量較高，為免車位被長期霸佔，大廈業主立案法團因而採用高額收費以平衡車位使用情況。

堅尼地城士美菲路工廈的停泊車輛收費。

山頂超級豪宅車位月租僅6000元

實事上，香港車位向來有價有市，去年中山頂超級豪宅屋苑Mount Nicholson一個住宅車位以1,020萬元賣出，成為全球最貴住宅車位，不過其租金對於上述天價工廈收費只算「九毛一牛」。據悉，Mount Nicholson的車位月租僅為6,000元。

大廈曾獲市建局收購 惟業權分散「觸礁」

此外，值得留意，上述工廈為堅尼地城士美菲路的祥興工業大廈，為一幢於1972年落成的15層高工廈。該工廈早在2012年成為市建局的收購重建目標，不過公布重建計劃後才發現大廈業權涉及多家發展商，如裕泰興及會德豐等，結果在2014年遭到全體業主反對，該重建計劃亦觸礁，以失敗告吹。