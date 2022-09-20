投資者蔡伯能拆售碧瑤灣190個車位　每個110萬起　設買二送一優惠

資深投資者再度拆售車位。投資者蔡伯能近月向新世界（0017）買入薄扶林碧瑤灣一籃子車位，該批車位新近推出拆售，每個車位售價110萬元起。為催谷銷售，賣方更罕有提供「買二送一」優惠，買入兩個售價128萬元的車位，可獲送額外一個車位，平均售價約85萬元。

市場消息指出，蔡伯能近月向新世界買入薄扶林碧瑤灣一籃子車位，涉及上碧瑤灣約150個車位，以及下碧瑤灣約40個車位，合共約190個車位，惟未知整批車位的實際買入價。

暫錄9宗「買二送一」預留個案 涉27個車位

其中上碧瑤灣的車位，每個售價約110萬元起，當中個別車位售價約128萬元，若買入兩個128萬元的車位，可獲賣方送贈一個車位，即以256萬元買入三個車位，每個平均價約85萬元。至於下碧瑤灣的車位，每個售價由139萬元起。付款辦法方面，買方需於簽臨約後10天繳付10%訂金，成交期為今年12月23日。

據市場消息，目前部分車位已經被買家預留，當中上碧瑤灣出現9宗「買二送一」的預留個案，合涉及27個車位。全數位於上碧瑤灣停車場LG1層，均為三相連車位，如LG1層的6、7及8號車位，獲買家以合共256萬元預留；至於下碧瑤灣則暫時錄得15宗預留個案，全部車位成交價均為139萬元。

近一年連環拆售將軍澳、荃灣車位

翻查資料，蔡伯能近年頻頻拆售停車場，如在今年4月份，將軍澳新都城3期都會豪庭合共121個私家車車位及24個電單車車位，短短四日沽清，估計套現近兩億元，同月又拆售將軍澳南豐廣場76個車位。此外，蔡氏在去年12月又拆售荃灣城市廣場（千色匯）共85個地庫車位。