恒地12億強拍統一土瓜灣道舊樓　黃浩明：將與周邊地盤合併發展

土瓜灣一帶舊樓群成發展商收購目標。恒地（0012）今日（20日）透過強制拍賣，在無對手競爭的情況下，以底價逾12.13億元投得土瓜灣道68A至70C號舊樓，成功統一業權。恒地執行董事黃浩明表示，項目將連同周邊收購地盤合併重建發展，目前地盤面積已擴展至約3.2萬平方呎。

每呎樓面地價約1.17萬

今日強拍的土瓜灣道68A至70C號舊樓項目，地盤面積約12,290平方呎，現為一幢1960年落成、樓高9層的商住物業，若以9倍地積比率重建，可建樓面面積約10.4萬平方呎，以成交價計算，每方呎樓面地價約1.17萬元。

黃浩明：息口增加拉高成本 收購價將減少

資料顯示，上述強拍項目將連同毗鄰地皮一併發展，涉及土瓜灣68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號、麗華街1至7號，及美華街1至9號與2至8號，總地盤面積約4.25萬平方呎，可建總樓面約37.4萬平方呎。

對於市場普遍預期香港銀行將會加息，恒地執行董事黃浩明認為，息口為影響樓市的因素之一，但對於已開展收購項目，發展商只想盡快完成發展。不過由於息口增加，收購成本也相對增加，發展商向小業主提出的收購價也會減少，有機會影響小業主買入其他單位的可行性，認為目前市況「難做」。