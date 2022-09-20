一個月拆息升穿2.5厘　中原按揭：料港P加0.25厘機會高

美國聯儲局本港周四淩晨公布議息結果，巿場普遍預期將會加息0.75厘機會大。中原按揭董事總經理王美鳳今（20日）表示，美國最新通脹仍高企於8.3%，為打擊通脹持續向上，市場估計美國今次再大手加息0.75厘機會較大，令今年美國五度加息、累積加幅達3厘。

隨着美息持續上升，與樓按相關的1個月港元拆息今日（20日）已升至2.55%，屬逾兩年半新高，升穿市場上之銀行H按封頂息及P按息2.5%，與最優惠利率（P）息差已收窄至2.45厘。王美鳳指，過往H/P息差收窄至低於3厘已具條件加P，港P已呈加息壓力，預料銀行將於本周美國議息後上調最優惠利率（P）。現時拆息仍未有跟足美息加幅，故她預料銀行上調P幅度為0.25厘機會較大。

中原按揭董事總經理王美鳳。（資料圖片）

王美鳳續指，現時1個月美元拆息已率先升至3厘水平，而今天1個月港元拆息處為2.55%，在加息初期未有跟足美息加幅，若然本港銀行是次溫和上調上調最優惠利率（P） 0.25%，當年內拆息進一步跟隨美息上揚，不排除追加P情況會再次出現。

若港P加0.25厘 每月供款增3.3%

她指，當年2005年5月初美國加息0.25%，當時港P在3月加息後未有再即時跟隨，但1個月拆息在5月初之1.8%，逐步升至5月23日達3%水平，銀行追加P達0.5厘。由於美國於今年餘下議息期仍有較大機會繼續加息，年內港P有機會上調不止一次，預料年底按息將處於3厘附近水平；過往30年平均按息約4%，按息仍低於長期平均水平。

王美鳳表示，銀行近月先後上調新造H按封頂息率及P按息後，現時新造按息介乎2.5%至2.6%為主（部份則為2.75%，若果銀行上調最優惠利率（P）0.25%，按息將升至主要為2.75%至2.85%。舉例若港P加0.25厘，以貸款額500萬元、30年期計算，以2.5厘加至2.75厘計，每月供款會增加656元或3.3%，至每月20,412元。