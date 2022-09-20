甘比4.3億賣殼沽山頂洋房　牛仔褲大王家族接貨

山頂超級豪宅獲富豪追捧。去年10月份「大劉」劉鑾雄妻子「甘比」陳凱韻，以6億元放售「大劉」贈予的山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES一幢洋房，據最新市場消息，該幢洋房已成功透過俗稱「賣殼」的公司股份轉讓形式，以約4.3億元沽出，成交呎價高達約10萬元。是次成交價更較2009年買入價1.8億元，帳面高出1.38倍或2.5億元。

上述洋房為山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES 3B號屋，在2021年10月份推出市場放售，叫價約6億元，洋房實用面積4,299平方呎，連5,314平方呎花園連泳池，另設約1,717平方呎天台，以當時放售價計，每呎叫價高達14萬元，直逼「亞洲樓王」Mount Nicholson洋房最高呎價15.2萬元紀錄。

BVI公司持有 兩年前按揭文件證業主為「甘比」

最新有消息指出，該幢洋房已經易手，成交價約4.3億元，呎價100,023元，是次買賣透過俗稱「賣殼」的公司股份轉讓形式進行。資料顯示，該洋房業主為ACTIVE CITY LIMITED，為一家英屬處女群島公司（BVI），於2009年以1.8億元買入該幢洋房。但根據2020年一份按揭文件顯示，洋房在該年曾向UBS AG申請按揭，並由「甘比」陳凱韻簽署，料劉鑾雄家族為洋房的業主。

新買家料為牛仔褲大王劉漢松家族成員

不過據最新文件資料，該幢洋房在2022年8月份已經再次承做按揭，但該份按揭文件的借貸人為劉智誠，預計為該幢洋房的新買家。據了解，劉智誠為牛仔褲大王劉漢松家族成員，該家族目前持有布力徑一幢兩層高的獨立屋。

此外，劉漢松本身亦為資深投資者，過去活躍於商廈市場，其持有多幢全幢商廈作自用及長線收租為主，包括九龍灣宏照道15號全幢商廈。

劉鑾雄2009年低價1.8億買入洋房

GOUGH HILL RESIDENCES位於山頂歌賦山里3及5號，由會德豐於2006年推出，提供5間洋房。上述甘比出售的3B號屋，前業主亦是名人，如第一手業主為東亞銀行（0023）執行主席李國寶，於2007年3月以1.8億元一手購入。不過同年10月即以2.028億元轉售予柏寧酒店陳氏家族，持貨約半年時間帳面賺2,280萬元或12%，直至2009年1月，陳氏家族以1.8億元蝕讓賣予劉鑾雄。