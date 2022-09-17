元朗800萬豪裝洋房4個月劈九球　歐式設計、擁私人桑拿房｜多圖

二手市場交投疲弱，惟二手豪宅亦有價有市。 元朗豪宅屋苑葡萄園有洋房業主為套現換樓，放盤4個月劈價900萬元，以5,680萬元沽出逾三千呎洋房， 但仍賺逾1,000萬元離場。

中原地產市務經理譚永康表示，是次成交洋房為元朗葡萄園貝翠大道單號屋，實用面積3,494平方呎，業主曾花費約800萬元裝修全屋。 原業主因年紀漸大，為方便上落，所以有意沽出上述洋房，將套現換樓買入位於九龍區的洋房。

該幢洋房於4個月前叫價約6,580萬元，及後獲用家洽購。經雙方議價後，單位減價900萬元或13.6%，終以5,680萬元成交，呎價約為16,256元。

↓↓元朗葡萄園成交單位直撃↓↓

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天花掛大型水晶吊燈、畫有天花板畫

譚永康續指，新買家為本地家庭客，因鍾情屋苑環境舒適，睇中洋房擁靚裝修及內籠實用，故購入單位作自用。據放盤相片所見，洋房內籠裝修華麗，客飯廳天花板掛上大型水晶吊燈及畫有歐式教堂天花壁畫、洋房設有私人游泳池、花園連魚池、桑拿房，以及私人衣帽間等等。至於洋房個別洗手間內籠裝修奢華，無論牆身及洗手盤亦用上金色設計。

據悉，原業主於2017年以4,394萬元買入，持貨5年，是次沽出單位賬面獲利約1,286萬元離場，單位期內升值約29.3%。