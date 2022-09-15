Mount Nicholson首現二手放盤　4年前5.3億買入　內地客或需蝕讓

山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson首現二手放盤。市場消息透露，屋苑一伙中層單位，由一位內地客持有，新近委託代理放售，單位連同車位的買入價高達約5.29億元，有代理預計，若上述單位賣出或有機會需要蝕讓。



市場消息指，上述單位為Mount Nicholson第3期中層D室，實用面積4,596平方呎，採四房四套設計，單位於2018年10月買入，當時作價接近5.2億元，呎價超過11.3萬元，及後在2021年7月以900萬元買入屋苑一個車位，總買入價約5.29億元。

資料顯示，該單位業主為一名李姓人士，英文名字為國語拼音，料為內地客。他在2018年買入單位時繳付約2,210萬元的稅款，佔當時樓價約4.25%，反映他本身已持有香港身份證，並以首置名義入市。

銀行估價5.11億 較四年前低3.4%

據代理透露，目前上述單位車位的銀行估價約5.11億元，即呎價約11.1萬元，較四年前買入價帳面低約3.4%或1,800萬元。部分代理在推銷上述放盤時，更建議準買家「大膽鋤價」，最低可試3.5億元，即呎價低至7.6萬元，較買入價低34%。但據聞單位業主已否認願意低價沽貨。

事實上，Mount Nicholson目前仍是全亞洲分層戶呎價最貴的屋苑，屋苑一個高層D室在2021年11月以近6.4億元沽出，成交呎價高達14.08萬元，貴絕全亞洲。而屋苑的業主位位非富則貴，包括賭王四太梁安琪、香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻等。