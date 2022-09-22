加息買樓｜Wetland準買家鄧先生：都係食少兩餐、供多千零蚊啫

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今日（22日）首輪銷售80伙，為美國宣布再加息及滙豐宣布上調最優惠利率0.125厘後，首個開賣的樓盤。今首輪賣80伙，折實平均呎價為14,344元，折實入場價496.8萬元起。約在開售前15分鐘，售樓處外開始出現人龍，等候揀樓。



鄧先生：香港係福地嚟 有阿爺照住

居住在新界區的準買家鄧先生，首次抽籤即有機會揀樓，因睇中項目位置空氣好、定價平，故預算斥700萬元購入低層特色戶，用作自住。被問及加息對供樓的影響，他表示不擔心加息，認為「香港是福地來，有阿爺照住，我呢啲小市民唔擔心。」他又笑指，「都係食少兩餐，供多千零蚊啫，影響唔大。」

準買家林先生擬斥約600多萬購兩房

另一名準買家林先生，居住天水圍區，鍾情Wetland系列項目，由同系Wetland Seasons Park推出時已經開始抽籤，惟一直落空。直至今次終於抽中Wetland Seasons Bay 3期，他透露，預算以大約600萬至700萬元購買入一個兩房單位作自住，又表示是次置業已計及加息帶來的影響，認為加息屬意料中事，不擔心日後會再加息。他又認為，發展商現時的定價較自己想像中平，故決定入市。

Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，設有兩座高座住宅大廈、兩座別墅及7幢洋房，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268至1,895平方呎，已屆現樓。今日首輪賣80伙，間隔由一至三房，折實售價496.8萬至884.5萬元，折實呎價由13,008元至17,081元。