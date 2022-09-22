Wetland Seasons Bay 3期加息下首賣80伙　售樓處外現排隊人龍

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日（22日）首輪銷售80伙，為美國宣布再加息、及滙豐宣布上調最優惠利率0.125厘後，首個開賣的樓盤。今首輪賣80伙，折實平均呎價為14,344元，折實入場價496.8萬元起，項目累收約1,870票，超額認購逾22倍。約在開售前15分鐘，售樓處外開始出現人龍，等候揀樓。



【16：20】現場所見，位於ICC地下大堂的售樓處外，暫有約半百準買家及代理排隊，等候入場揀樓。

今日銷售於下午4時半開始、於環球貿易廣場（ICC） 進行，分A組大手客及B組「散客」揀樓時段。其中A組設有17間，買家須購買最少一伙或最多四伙指定單位；而B組買家可買最多兩伙。

加息買樓｜Wetland準買家鄧生：都係食少兩餐、供多千零蚊啫

↓↓售樓現場情況直撃↓↓

今日銷售的80伙，間隔由一至三房，折實售價496.8萬至884.5萬元，折實呎價由13,008元至17,081元。入場單位為6A座2樓B7室，實用面積356平方呎，一房連儲物房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。

Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，設有兩座高座住宅大廈、兩座別墅及7幢洋房，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268至1,895平方呎，已屆現樓。

↓↓6A座三房現樓單位↓↓