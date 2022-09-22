美國加息｜美聯：加息及疫情雙重壓力　樓價或跌至2017年底水平

美聯儲議息會議結束，宣布加息0.75厘，已是年內連續五次加息，共已加3厘。另滙豐銀行同日宣布跟隨加息，最優惠利率P將由5厘上調0.125厘至5.125厘，自2018年9月後首度加息，明日（9月23日）起生效。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，港經濟前景仍然存在變數，暫維持全年樓價跌約8%的預測。

後市走勢還看通關及《施政報告》

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，在加息及疫情雙重壓力之下，料本港樓價有機會跌至2017年底的水平，後市則要視乎通關防疫措施及《施政報告》有沒有進一步刺激經濟或「減辣」的措施。基於加息屬意料之內，而且本港經濟前景仍然存在變數，暫時維持全年樓價跌約8%的預測。

至於經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行宣布加息及其幅度如預期下限，現時一個月HIBOR處於2.5厘以上，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀行加息已難避免，相信各銀行因應自身資金成本將陸續跟隨加息步伐。

曹德明：料年底港銀再上調P約0.5厘至0.75厘

另外，曹德明預料年內美國加息仍會持續，年底前聯邦基金利率有機會升穿4厘水平，年尾香港銀行亦有可能再調升P，預計加息幅度約為0.5厘至0.75厘左右，甚至或早於下次議息會議前再次加息。

曹德明續稱，加息雖然會增加供樓負擔及或帶來心理影響，市場需時適應，但加息周期屬正常的調整。長遠而言，整體經濟環境、樓價走勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。不過，由於加息周期開始，在未來供樓負擔將逐漸增加，故供樓人士須有長遠穩健的財務安排及準備。有意置業人士則避免借到盡，預留空間，衡量自身負擔能力才入市。