ONE INNOVALE - Bellevue加推50伙　恒地林達民：料加息影響不大

恒地（0012）粉嶺北馬適路第二期項目ONE INNOVALE - Bellevue今（23日）再加推單位。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，今日加推第4張價單，包括48伙標準單位，以及兩伙天台特色戶，實用面積由288至446平方呎。當中最平一伙折實售價402.78萬元。

被問及美國加息對本港樓市影響，林達民預期，香港雖會加息，但未必跟足美國加息步伐，認為「加到一半已經好厲害」。由於ONE INNOVALE 是針對年輕上車人士為主，他預計加息對此類人士影響不大，對整體銷情仍感樂觀。

他續指，本港購買力屬剛性需求，認為投資磚頭可靠、屬穩定投資的一種，故比其他投資工具，他對樓市更為睇高一線。此外，他又認為現時有需要就樓市辣招進行檢討，相信減辣有助挽留人才流失。

林達民今日介紹項目的22樓C室，屬頂層四房套連天台及平台單位，實用面積892平方呎、連55平方呎平台、689平方呎天台。單位廚房外的平台設有樓梯直通往天台。由於第一期特式戶每呎造價逾2萬元，他預期二期特色戶有望再突破。