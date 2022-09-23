浸大重建｜舊校高限擬放寬至11層容納天台機房　免影響教學樓面

香港浸會大學六年前提出拆卸重建善衡校園（舊校）。據城規會資料，該校就善衡校園（舊校）重建方案，再次向該會提出調整方案，擬略為放寬建築物高度限制，由10層增至11層，以容納天台機房，而項目總樓面將維持不變。浸大指出，若建築物高度限制不能獲得略為放寬，將會影響到相當於一層用於教學用途的樓面面積。

上述善衡校園重建項目位置，現址包括大學會堂/呂明才中心、區樹洪影視中心、區樹洪平台花園、基督教教會中心、音樂室、星島樓及部分的溫仁才大樓，未來建一座全新教學綜合樓。

調整方案總樓面維持不變

項目地盤面積70,409平方呎，地積比率約7.06倍，擬略為放寬建築物高度限制，由10層增至11層，落成後主天台水平為主水平基準上94.35米，而頂層天台則為約106.65米。項目落成後總樓面為約49.73萬平方呎。

據《九龍塘分區計劃大綱圖》，任何在「政府、機構或社區 (7)」地帶內的發展的最高建築物高度都不得超過 10層的最高建築層數限制 (不包括地庫) 或超過現有建築物的高度。

不過申請人香港浸會大學指出，擬議的綜合教學樓將提供11層用於教學用途的樓面面積，包括10 層在地之上、以1層在地之下的地庫，將符合核准圖的建築物高度限制。而且調整只屬建築物高度限制性質，擬議發展的樓面面積並不會有所增加，而樓宇體積與符合大綱圖限制的方案相比亦不會有實質改變。

浸大：若未能放寬 影響一層教學用途樓面

申請人又指，若建築物高度限制不能獲得略為放寬，將會影響到相當於一層用於教學用途的樓面面積，或者變相增加建築覆蓋率，從而導致建築體積增加，減少行人路的綠化機會，建築物之間的距離亦會相對減少

資料顯示，在去年底，浸大物業處曾向師生及校友發電郵，並展示五個重建方案設計，透請師生校友表達意見，同時於網頁選擇心儀設計。

↓↓去年底浸大公布五個重建設計方案↓↓