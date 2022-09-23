壓力測試｜學者料緩和樓價跌勢　投資者：避免湧現CALL LOAN

金管局今日（23日）向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的3厘，下調至2厘。有學者認為，相關措施可確保金融市場的穩定，同時緩和樓價跌勢；另有資深投資者指出，新措施可避免市場湧現「CALL LOAN」的情況。

香港大學房地產及建設系客席副教授張聖典認為，壓力測試要求由現時的3厘下調至2厘，可以抵禦金融市場一些不可預見的變化，以確保金融市場的穩定，屬於一個實事求事，適時制宜的做法。

他又表示，今次放寬壓力測試，有助幫助部分早前無法通過壓力測試、卻步買樓的準買家。他形容雖然是「無辦法之中的辦法」 ，但相信可以緩和樓價下跌的壓力。

中大莊太量：確保市民如常置業

至於中文大學經濟系副教授莊太量認為，新措施做法實屬正常，反映到金管局對加息的取態。因於現時息口而較早前高，現時壓力測試由3厘下調至2厘，只是確保有更多人可以如加息前一樣如常置業。 又認為就算日後本港加息2厘，估計目前壓力測試仍可足夠應付。

大鴻輝梁紹鴻：調整政策屬適合做法

資深投資者、大鴻輝集團主席梁紹鴻則認為，壓力測試要求由現時的3厘，下調至2厘，主要是保障銀行系統。他估計，當局或預測樓市在息口趨升的情況，未來有機會進一步下調，因此把壓力測試水平降低，避免湧現「CALL LOAN」的情況。

梁紹鴻又指出，過去在經濟環境良好、樓價上升周期時設下3厘壓力測試沒有問題，不過目前經濟、樓市下行，調整政策也屬適合做法，也可避免衝擊銀行系統。他又表示，新措施不會導致樓市交投量大幅大升，因為目前息口仍在上升，未來供款壓力會進一步增加。