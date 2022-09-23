扒王之王李德麟再沽貨　5800萬賣沙田娛樂城自用舖　單月套現兩億

由連鎖餐廳扒王之王創辦人李德麟持有的沙田娱樂城自用舖位，新近以5,800萬元沽出，較叫價累減17%。而舖位將由扒王之王售後租回。

中原商舖部高級資深分區營業董事鍾浩文表示，上述舖位為沙田瀝源路7號沙田娛樂城地下C1舖，最新以5,800萬元沽出。據了解，該舖位面積約5,300平方呎，早前以7,000萬元放售，即累積減價1,200萬元。

目前該舖位由扒王之王作自用舖，舖位交易後將會售後租回，每月租金約18萬元，即新買家享回報約3.7厘。資料顯示，李德麟於2004年9月斥資850萬元買入舖位，持貨約十八年，現帳面賺4,950萬元，升幅逾5.8倍。

本月上旬1.8億沽葵涌工廈

李德麟近月不時有沽貨行動，如在9月份以約1.8億元沽出葵涌葵德街葵德工業中心1座地下及1樓連5個車位，較四十二年前買入價，帳面升值約1.73億，升幅高達25倍。合計本月沽出的兩項物業，李德麟已套現2.38億元。

連鎖餐廳扒王之王曾為本地知名食肆，標榜售賣平民化牛扒，高峰期在港設有36間分店，不過至2010年起開始萎縮，目前僅餘沙田娛樂城及九龍彌敦道726號分店。其集團創辦人李德麟為香港息影女星林珍奇的丈夫。