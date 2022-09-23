CCL連跌10周創四年半新低　料今年底下試160點　或重回2017年低位

中原城市領先指數CCL最新報169.93點，創240周新低（2018年2月低見168.60點），按周跌0.79%，連跌10周共6.14%，追平2019年10月連跌10周4.98%的記錄。亦重返2019年2月169.95點低位，現況較當時再低0.02點或0.01%。

黃良昇：料2022年底前後下試160點

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，加息持續，二手樓市交投疲弱，樓價跌勢未止。他續指，本周CCL跌破170點，估計2022年底前後下試160點，即2017年秋樓價起升前的水平。

而美國聯儲局宣布加息0.75厘，以及滙豐上調最優惠利率0.125厘。他認為，對香港樓價的影響將會在2022年10月中旬CCL開始反映。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.57點，創240周新低（2018年2月低見170.52點），按周跌0.92%。CCL（中小型單位）報168.83點，創241周新低（2018年2月低見168.03點），按周跌0.91%。CCL（大型單位）報175.38點，創81周新低（2021年2月低見173.63點），按周跌0.19%。

四區樓價齊跌，當中港島CCL_Mass報171.31點，創253周新低。

四區樓價齊跌

按地區劃分，四區樓價齊跌，港島CCL_Mass報171.31點，創253周新低（2017年11月低見169.50點），按周跌1.32%。九龍CCL_Mass報162.79點，創242周新低（2018年1月低見162.20點），按周跌0.38%。新界西CCL_Mass報160.88點，創90周新低（2020年12月低見159.46點），按周跌1.10%。新界東CCL_Mass報184.14點，按周跌1.05%，終止2周連升。

總結，八大指數中，今周CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）亦重返2019年自己的低位，連同港島CCL_Mass及九龍CCL_Mass，五大指數已經重返2019年低位。與2019年自己的低位相比，現時CCL（大型單位）相差4.01點或2.34%。新界西CCL_Mass相差6.86點或4.45%。新界東CCL_Mass相差7.88點或4.47%。新界兩區比2019年低位仍有一段距離，顯示新界樓價抗跌力較強，表現優於港九市區。