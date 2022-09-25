樓價急跌一成　美孚新邨成市區最平藍籌　將軍澳一屋苑跌23%最傷

加息及疫情等因素影響下，二手樓價急跌，各區均現劈價、蝕讓求售放盤。反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，自去年8月高位已蒸發逾一成，指數追蹤的133個成份屋苑中，佔94%屋苑近一年呎價報跌，其中36%跌幅逾一成，且竟以抗跌力較強的市區屋苑為主。而將軍澳新都城樓價由高位累跌逾兩成，成為最傷的藍籌屋苑；荃灣荃威花園呎價則跌穿1萬元關口。



48個屋苑近一年呎價挫至少10%

中原領先指數CCL已連跌十周，為近三年最長跌浪，單計今年樓價已下跌近8%，若與去年8月歷史高位191.34點比較，跌幅更達一成。由CCL去年最高位計，133個成份屋苑中，只有8個屋苑逆市上升，其餘125個屋苑皆跌，呎價重挫一成或以上的屋苑佔48個，比例36%，並以抗跌力一向較佳的市區屋苑為主。事實上，首二十個呎價跌幅最大屋苑，市區屋苑佔16個或八成。

唯一呎價重挫兩成以上的屋苑，為將軍澳新都城，其9月平均呎價已失守1.5萬元，為2019年2月以來首見，低見14,669元，較去年8月平均呎價19,102元，大跌23%。

將軍澳新都城二手呎價近一年累跌了23%。（資料圖片／羅君豪攝）

9月全港錄約70宗蝕讓

加息觸發二手蝕讓潮，9月截至22日，全港暫錄得約70宗蝕讓成交，將軍澳屬重災區之一。其中，新都城2期8座中層C室，實用面積363平方呎，兩房間隔，今年7月叫價660萬元放盤，減價40萬元後，終以620萬元易手，呎價17,080元。原業主2017年以675萬元買入，持貨約五年帳面損手55萬元。

美孚新邨成市區最平藍籌屋苑

荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月平均呎價跌至11,634元，較去年8月平均呎價14,511元大跌19.8%，成為市區最平藍籌屋苑。屋苑9月暫錄7宗成交，細單位造價重現「4字頭」，恆柏道3號極高層C室，實用面積437方呎，原則一房，原本叫價550萬元，累減55萬元，終以495萬元易手，呎價11,327元。

太古城造價「時光倒流」至2017年

至於被稱為「樓市風向標」的鰂魚涌太古城，樓價時光倒流到五年前，9月平均呎價跌穿1.8萬元，低見17,159元，較去年高位21,292元大幅回落19.4%，創2017年7月錄得17,117元後新低。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑本月暫錄9宗成交，最平為明宮閣低層G室，實用面積582平方呎，屬兩房則王，成交價1,040萬元，呎價17,869元，賣平了逾一成。資料顯示，同座一個更低層G室單位，2020年7月曾以1,192萬元沽出，呎價20,481元。

市區屋苑向來被認為抗跌力較強，惟是次首二十個呎價跌幅最大屋苑，市區屋苑佔16個或八成。（中原圖片）

荃威花園呎價失守1萬元

二手劈價愈演愈烈，早前呎價已跌穿9,000元水平的荃灣荃威花園，本月錄3宗成交，平均呎價僅9,953元。其中，有兩個單位由一名業主持有，惟因急於移民沽貨，一周內連環低價沽出。其中一宗M座低層5室，面積533平方呎，以479萬元沽出，呎價僅8,987元；另一個單位為P座中層7室，面積477平方呎，成交價428.8萬元，呎價8,986元。

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL已連跌十周，年內已錄近8%的跌幅，部份已反映市場對加息的憂慮，相信若香港銀行調高按揭息率，將對樓市帶來一股震盪，樓價或需再下調3%至5%，惟不會出現斷崖式下跌。但於經濟下行及缺乏外資流入情況下，籲政府需及時檢視樓市辣招，激活物業市場以穩經濟。

陳永傑表示，香港四年來首次加息，難免對準備入市的買家造成心理壓力，窒礙買家入市決心，相信樓價將繼續調整，惟只維持於3%至5%的窄幅下調，預測全年累積樓價跌幅為10%。

至於就金管局剛向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的3厘，下調至2厘，陳永傑對有關放寬措施表示歡迎，認為港府適時審視樓市辣招，亦洞悉到樓價一旦出現斷崖式下調，將拖垮整體經濟，因時制宜調整按揭壓力測試，相信有助激活物業市場流動。

今次降低壓力測試假定升幅的百分比，相信是政府救市第一步，有效將之前摒出物業市場人士重納入置業階梯，對各類型物業皆有利，激活整體物業市場。

陳永傑補充，今次金管局降低按揭壓力測試，反映政府一直密切留意樓市走勢，亦意識到物業市場對整體經濟的重要性，救樓市亦有助業主們於經濟下行時自救，免得動用政府大量資源救市。他相信港府將密切留意樓價走向，有信心港府將努力穩樓市穩經濟，適當時候將繼續減辣救樓市。