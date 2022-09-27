專訪｜接棒四年　帝國郭基浩：拓酒店業冀將父親願景發揚光大

本港地產商家族的新一代，近年開始接棒。帝國集團創辦人郭炳湘四年前逝世後，三名子女即時肩負起集團發展重任。其中，次子郭基浩出任帝國集團董事，短短四年間多線發展，涉足投地、賣樓、商廈重建，及至其父親看重的酒店項目。郭基浩接受《香港01》專訪時提到，父親生前非常喜歡做酒店，「做酒店未必係最賺錢，亦唔係純粹為賺錢，而係想將父親嘅vision（願景）發揚光大。」



新地郭氏家族第二代郭炳湘於2018年逝世，其三名子女馬上定下崗位，長子郭基俊加入新地擔任非執董，負責酒店業務，二女郭蕙珊及次子郭基浩則出任成立約八年的帝國集團董事，分別負責金融及地產業務。「三十出頭」的郭基浩直言，「四年好多事發生，學咗好多嘢。」接棒不久便參與投地、賣樓及至籌備酒店項目，「緊張就一定嘅，全部都有興趣，全部都想學。」

父郭炳湘看重酒店 對食物要求尤其嚴格

現時帝國旗下物業組合分布相對平均，住宅及商業比例各佔一半。商業項目當中，半數屬寫字樓、半數為酒店，有放售亦有長線收租。談及酒店業，郭基浩憶述父親對酒店業的鍾愛。「佢（郭炳湘）生前好喜歡做酒店，將Ｗ hotel、Ritz Carlton等品牌從外國帶嚟香港，又不時走到Royal Garden四圍巡，只為讓客人有開心嘅體驗。」他又指父親對食物的要求尤其嚴格。

「酒店有老豆嘅DNA，我大學讀酒店都係受daddy啟蒙。」他續指，「酒店未必係最賺錢嘅行業，可能係最花心機，但可以幫到香港嘅旅遊業、酒店業發展，支持香港嘅基本產業。」事實上，疫情下香港酒店業經歷了近兩年寒冬，但郭基浩對行業仍充滿熱誠。

他不違言，疫下酒店業經歷了很艱難的時期，生意額下跌至六成、甚或更低，轉作檢疫酒店只能勉強叫「吊吓鹽水」。縱然如此，郭基浩表示，對整個酒店業前景仍充滿信心，但需要思考如何增值。「所有嘢並唔係以前咁美好，唔係自自然然有客嚟，所以要增值！」

郭基浩對整個酒店業前景仍充滿信心，但認為需要思考如何增值。（陳葦慈攝）

酒店著重體驗 新世代講求「性價比」

他續指，80、90年代出生的新世代，更為著重experience（體驗），「佢哋寧願花錢去experience、去食、去享受景觀，講求嘅係『性價比』，客人每花一蚊都要覺得值得、有驚喜、叫人回味。」故酒店除房間硬件外，他認為配套和服務上需要做得更貼心。

郭基浩亦認為，本地客源具有消費力，只是消費意欲偏低，「想佢哋消費就一定要窩心，如客人覺得wellness、health（健康）好緊要，就推出相關嘅Package。」他以帝國與信置合作、今年7月開業的富麗敦海洋公園酒店為例，住房以外還提供了不少新體驗、「打卡位」吸引一家大細入住。

對於上周政府宣布再放寬入境限制，由「3+4」改為「0+3」，他認為是個很好的進展，亦感到政府有聽取社會的意見，期望稍後可再進一步放寬，吸引外地旅客來港。

「海員之家」重建項目2024年開業

說到帝國集團的酒店項目「代表作」，必定是由郭炳湘於2018年投得的尖沙咀中間道「海員之家」發展項目，當時預計投資額達60億元，重建後將提供約500間客房，並引入美國金普頓品牌（KIMPTON）負責營運。項目原定明年落成，郭基浩透露因應疫情關係，或會延至2024年開業。

作為集團首個獨資發展的酒店項目，郭基浩表示，項目未來將主攻年輕及商務客源，由於位置優越，酒店全部房間均可望到維港海景，在開則、布局及設計上均花了不少心思，所有的布置、沙發與窗外景觀均有關連，他更大賣關子稱「第時入到房見到，一定嘩嘩聲。」

相比發展住宅或寫字樓項目，郭基浩表示發展酒店更難「計數」。「酒店計數隨時要十三、十四年才能break even（收支平衡），相比住宅物業可能已經翻咗三轉，數字上係一啲都唔好做，但唔會被𠵱個因素影響。」他直言，經營酒店比較辛苦，但有信心，並強調集團旗下10個項目之中，大方向之一便是酒店，「唔係純為賺錢，而係想將父親嘅vision（願景）發揚光大。」