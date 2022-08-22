專訪︱劉振江：宜善用法定權力加快發展北都　冀著手理順換樓鏈

香港長期面對房屋供應短缺問題，上屆政府提出兩大長遠發展項目，包括《明日大嶼願景》及《北部都會區發展策略》，以開拓全新的土地來源。高力香港董事總經理劉振江接受《香港01》專訪時表示，上述兩項大型長遠計劃並非上屆政府憑空想像而來，而是經過數十年社會討論，有實在基礎的成果。他個人預計，無需填海造地的北部都會區將會更容易取得成功，但政府宜好好運用收地的法定權力，加快發展。同時，他又期望政府深度思考社會發展，「我地唔係淨係要住宅樓，不要把問題簡單化。」



明日大嶼、北都發展非林鄭月娥憑空想像

高力香港董事總經理、香港測量師學會前會長劉振江認為，要評論上述兩項大型長遠發展項目，必需先由過去的討論成果說起，他指，《明日大嶼願景》並非前特首林鄭月娥憑空想像的計劃，而是一項有基礎的研究，社會上部分人士早在五十年前已注意到大嶼山一帶海域適合填海，直至2007年規劃署及發展局推出《香港2030：規劃遠景與策略》，當時已有相關的論述，至2015年則再推出《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》（下稱「2030+」），並以「東大嶼都會」來發展，初步計劃發展1,000公頃用地。

高力劉振江指，中部水域填海尚有基建、道路等問題要克服，不確定性相當大。（廖雁雄攝）

林鄭月娥時任特首時，曾指「1,000公頃唔夠」，故突然變為1,700公頃的明日大嶼，劉振江指，「由於當時反對得好勁，𠵱家又變回1,000公頃可以先行，即變回『2030+』嘅情況。」

至於北部都會區，劉振江指「同樣唔係突然爆出嚟」，早在「2030+」已有概念發展粉嶺、古洞、洪水橋、廈村、元朗南、新界北等數個地區，「北部都會區只係把以上發展區概括埋一齊，然後再加入與深圳政府商討發展嘅落馬洲河套區。」

克服基建等 明日大嶼不確定性相當大

劉振江提到，「2030+」提及北部都會區有兩條東西走廊，包括連接各大學（理大、中大、科大）的智識走廊及西面的物流走廊，「𠵱家睇到北部都會區係綜合以上基因，再加上周邊其餘空間地方，匯聚埋一齊嘅計劃，非憑空創造出來」。

目前，中部水域填海研究仍在進行中，還需至少兩年至三年時間才完成研究，隨後再展開評估成效，期間需要上立法會取得撥款才可進行填海，劉振江指，相關的基礎建設、鐵路、道路、排污、排水等也一一要克服，故《明日大嶼願景》的不確定性相當大。

劉振江：加快發展北都 應善用法定權力收地

現時各界的焦點已轉移至北部都會區，劉振江指，北部都會區無須填海，本身已有規劃，包括正在興建中的鐵路網絡（北環綫），同時具備完善公路網絡，未來更會有鐵路延線增加與內地的連接，換言之，只需加強現有土地交通網絡即可作發展，技術成份比較低，相對填海較快捷。

不過，發展區內的土地面對大量地權問題，劉振江認為，「最多都係收地，只要政府好好運用收地的法定權力，賠償給受影響人士就搞掂，故需要加快發展。」他續指，過去二十至三十年、北部都會區概念出現前，已不少發展商吸納區內的土地儲備，他們一直也在新界尋找發展的可能性，相信北都的私人市場參與程度、甚至是成功可能性也是較高。

劉振江曾任土地供應專責小組成員。（廖雁雄攝）

社區規劃欠理想 不應把土地問題簡單化

新一屆政府提出「以結果為目標」，解決社會問題，劉振江期望新班子可以更有為、更有效率，而且應好好善用極之高效的私人市場力量，相信不僅是土地房屋建設，以至年輕人創業、學童教育、安老服務也必定有明顯的提升。

他又認為，目前全港各個社區發展也有不合理的規劃，情況欠理想，他舉例，如不少學童需要跨區上學，質疑規劃上未有慮及學童上學與居住地點的關係；又如長者所居住的安老院一般設於市區舊樓基座，位置欠理想，「純粹間個床位出嚟，空氣、陽光及活動空間亦唔理想，係咪應該提供休憩空間？樓下起個大公園畀佢地晨運行下，而唔係只係俾個床位佢地瞓就算？」他期望政府未來可深度思考上述問題，「我地唔係淨係要住宅樓（供應），不要把（土地）問題簡單化。」

對於港人置業上車難，劉振江認為，若單靠新盤供應來應付大眾的住屋需求，並不理想，現時本港的置業階梯流轉不暢順，他期望新政府站穩陣腳後，可重新審視樓市政策，理順換樓鏈，尋找方法激活二手單位流轉量，此舉甚或比新樓供應更為重要。

他認為香港並不欠缺細單位，「但要諗下點樣令到二手市場百萬伙私樓單位流轉得好啲，如果住開300呎單位，可搬到去400呎二手樓，或者由400呎搬去600呎，大家咪開心啲、幸福感多啲。」