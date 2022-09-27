專訪｜帝國郭基浩：料樓市明年首季復蘇　寄語年輕人勿心急上車

香港銀行啟動加息之際，政府「出手」放寬壓力測試要求，樓市發展可謂波譎雲詭。從父親郭炳湘手上接棒四年的帝國集團董事郭基浩，主力負責集團的香港地產業務。他接受《香港01》專訪時表示，加息步伐比想像中快，短期樓價波幅一定有，但相信待通關後樓市將有條件反彈，並寄語年輕人「唔使咁心急」，應對國家和香港有信心。他又透露，未來冀多參與港鐵及市建局住宅項目，擬建大眾化樓盤，助年輕人上車。



主力發展大眾化住宅樓盤

交棒短短四年間，帝國集團已動作頻頻，除先後以合資形式投得兩幅啟德住宅官地，以及港鐵黃竹坑站第五期項目，期內亦推售了多個樓盤，包括屯門帝御系列三期、啟德MIAMI QUAY I。早前集團又參與土瓜灣庇利街／榮光街重建項目。郭基浩透露，短期而言，集團定位會是發展大眾化的住宅樓盤，未來有意多參與鐵路上蓋物業，以及與市建局合作發展的舊區項目，提供更多上車單位，以助年輕人置業。

擬多參與港鐵及市建局項目

「跟市建局合作有種使命感，係幫舊區重建嘅使命感，好似觀塘、土瓜灣區嘅可塑性其實好高。」郭基浩提到，早前夥恒地及希慎合作發展的土瓜灣庇利街／榮光街項目，屬民生區且已經老化，但區內有很多上車需求，集團未來擬主力發展該些地區，往後亦會循此方向繼續吸納土地儲備。

除冀與「一鐵一局」合作外，郭基浩對於「公私營混合」發展項目亦大感興趣。他舉例如政府於2020年推出的觀塘安達臣道首置上車盤，採用混合發展模式、即同時涵蓋私人住宅單位及首置上車單位，他認為是一有效渠道提供更多兼顧各個階層的住宅供應，冀當局可推出更多相關項目，集團絕對有興趣競投。

縱觀帝國集團目前的物業組合，商住比例各佔一半，大部分位處市區地段，如黃竹坑、啟德新發展區。郭基浩補充指，北區亦是集團睇好的地區之一，「北部都會區」是一個非常好的概念，香港具備作為金融中心的優勢、有大量資金流入，而前海深圳的優勢則是科技產業，若兩者之間多加合作，大灣區將充滿潛力。而集團亦有留意該區的地塊，但強調會先看基建的發展配合，待基建成形才「出手」投資。

本港樓價經歷十多年升浪，至近一年開始出現回調，郭基浩回想自己2014年畢業後，親眼見證港樓樓價一直向上，縱然近兩年受疫情、債務危機、中美局勢緊張等因素影響，他仍然覺得港樓未來有力再上，「短期波幅一定有，好似之前十年咁順暢未必有可能，但磚頭始終會慢慢升值。」

他解釋道，負面新聞已經七七八八，「疫情緩和，移民潮過咗，加息步伐比想像中快，但都講咗一段時間，市民開始習慣，信心慢慢番嚟。」他認為即使加息至3厘多，相對於其他國家仍屬偏低水平，心理影響大於實際，估計樓市跌勢已近尾聲，明年可平穩發展。

料樓市跌勢近尾聲 明年首季有望復蘇

他預期，今年餘下時間樓價將持平，全年或微跌2%。「香港人唔係冇錢，係信心問題。」隨著下月二十大會議、明年兩會完結後，他預期明年第一、二季樓市有望復蘇，「待通關、旅遊業開番，樓市始終有剛性需求，依然會向好，說到底都是通關！」

而新一份《施政報告》將於10月份出爐，日前政府率先放寬壓力測試要求，郭基浩認為，放寬按揭門檻有助年輕人上車，惟短期而言，他不認為政府會調整「辣招稅」，「除非市場大跌（才會撤辣或減辣），惟大家也不樂見。」作為三十出頭的他，寄語年輕人「Don't rush」，「唔好心急、期間可以租住先，畀自己多些收入（積蓄）作投資、發展創業，待供應增多後才作部署，總之要有信心。」