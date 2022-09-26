移民業主放售傲雲峰　9個月累劈480萬獲洽　即回港處理交易｜多相

市場再錄移民賣樓個案。土瓜灣傲雲峰一位今年初已移民的業主，去年把名下三房單位放售，惟一直未獲承接，放盤約九個月、累減480萬元終獲買家洽購，業主即回港處理交易，以1,120萬元成功賣出單位，低估價逾5%。

年初已舉家移民海外

中原地產營業經理楊詠滔表示，是次成交為傲雲峰7座低層C室，實用面積691平方呎，屬三房套房間隔，望啟德及少海景，有簡單裝修。業主今年初已舉家移民海外，並已交放低鎖匙予地產代理放售。直至本月單位獲洽購，業主才親自回港處理賣樓事宜。

↓↓傲雲峰成交單位直撃↓↓

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累減近五球 本月親自回港處理賣樓

單位於去年12月放盤，初時叫價1,600萬元，至今年7月大幅減價至1,300萬元求售，惟仍然無人問津。直至9月份，單位再減100萬至1,200萬元，即獲換樓客洽購。最終雙方議價後，業主同意再減80萬元沽，以1,120萬元易手，呎價約16,208元，換言之，單位放盤九個月累減480萬元或30%。而是次成交價較銀行估價1,183萬元低約5.3%。

楊詠滔指，新買家為換樓客，原預算以1,100萬元購入區內三房戶作新居，見近日銀行已調低估價，故還價至1,120萬元並拍板入市自用。

原業主則於2008年以460萬元買入物業，持貨十四年，是次轉手單位帳面獲利660萬元，期內單位升值1.4倍。