麗港城兩房平市價25%沽　呎價跌穿9000元　買家或需Full Pay入市

市區大型藍籌屋苑藍田麗港城，錄得極低價成交個案。屋苑一伙兩房「無契樓」以432萬元沽出，呎價不足9,000元，亦較同類型正常單位市價低近30%。由於單位無契，估計新買家難以向銀行承造按揭，或需要一筆過「Full Pay」入市。



欠樓契 買家或需「Full Pay」入市

上述單位為藍田麗港城第4座極低層F室，實用面積517平方呎，採兩房間隔，新近以432萬元賣出，成交呎價僅8,356元。據放盤相片可見，單位屬鑽石廳開則，內有基本裝修，地板及牆身算新淨。

↓↓麗港城成交單位相片↓↓

據區內代理透露，上述單位在一個多月前推出放盤，初時叫價580萬元，不過由於單位處於極低層，只望對面屋苑商場的外牆，即「近乎冇景」，而且不提供樓契，並屬於遺產貨，結果業主一方大幅減價148萬元或25%，至以432萬元沽出。

極低層「冇景」 對正商場外牆

代理又指，8月份同類型的正常兩房戶，成交價仍介乎610萬至620萬元，不過9月份個別成交價已急挫至580萬至590萬元。以此推算，上述無契樓的成交價較同類型正常單位低約25%至27%。此外，據網上銀行資料，滙豐網上銀行對上址的估值為642萬元，中銀則為654萬元，即相差最多222萬元。

資料顯示，上述無契單位早於2014年買入，當時成交價亦是432萬元，惟去年底已轉至執行人名下，反映單位樓價過去八年來未有錄得任何升幅。