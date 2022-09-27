擬斥600多萬購粉嶺新盤上車　公務員陳先生：樓價唔跌太多都OK

恒地（0012）的粉嶺北馬適路第二期ONE INNOVALE - Bellevue今（27）首輪發售243伙價單單位，為金管局宣布將壓力測試要求由3厘下調至2厘後，首個推售的新盤，折實售價由306.8萬元起。項目累收2,970票，超額認購逾11倍。



陳先生：目前加息影響不大 「唯有頂硬上」

準買家陳先生，現居於大埔，任職公務員，屬於首置客。是次打算斥資約600萬至700萬元購一伙兩房單位，作自住之用，並打算承造七至八成上車。他認為現時加息對他的影響不大，「加息都無咩睇法，到時點就點，唯有頂硬上。」他續稱，樓價跌少少亦不會有太大影響，「只要（樓價）唔跌太多都OK。」

韓小姐：擬斥約700萬購三房自住

抽到籌號65的準買家韓小姐表示，睇中項目位置鄰近自己工作及小孩返學地點，定價相對同區二手屬吸引，故於項目一期推出時已有抽籤。是次抽中較前籌號，預算斥約700萬元購入三房單位自住。對於加息及未來樓市走向，她則表示「無得擔心」。

↓↓銷售場面↓↓

↓↓ONE INNOVALE - Bellevue一房示範單位↓↓

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第二期ONE INNOVALE - Bellevue為C座，提供408伙，單位實用面積由200至892平方呎，包括開放式至四房間隔。當中，一房單位佔六成，兩房單位佔18%；開放式佔9%；另設有少量三房及四房單位。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。